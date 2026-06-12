Район, который ранее с 2023 года не попадал в список целей израильских предупреждений, впервые был включен в перечень зон эвакуации

Жители христианского квартала в Ливане не покидают свои дома, несмотря на угрозы Израиля Район, который ранее с 2023 года не попадал в список целей израильских предупреждений, впервые был включен в перечень зон эвакуации

На фоне продолжающихся боевых действий Израиль впервые с начала войны пригрозил атаками христианскому кварталу города Сур на юге Ливана, что вызвало новую волну эвакуации среди местных жителей.

Пресс-секретарь армии Израиля Авихай Адраи 9 июня опубликовал в социальной сети американской компании X предупреждение об эвакуации районов города Сур, включая христианский квартал и лагеря беженцев.

В качестве причины эвакуации он назвал присутствие в этих районах элементов движения «Хезболла».

Таким образом, район, который ранее с 2023 года не попадал в список целей израильских предупреждений, впервые был включен в перечень зон эвакуации.

После объявления большинство христианских семей покинули свои дома, однако часть жителей отказалась уезжать, заявив, что не имеет отношения к боевым действиям и намерена остаться на своей земле.

«Лучше умереть дома, чем скитаться по дорогам»



По словам заместителя мэра города Сур Алвана Шарафеддина, в христианском квартале до угроз проживало около 250 семей, однако сейчас осталось лишь около 50.

Он отметил, что многие жители отказываются покидать город из-за того, что со 2 марта около миллиона человек уже были вынуждены покинуть свои дома, а приюты переполнены.

Часть эвакуированных вынуждена жить в палатках вдоль дорог, в парках или в автомобилях. «Некоторые говорят: лучше умереть дома, чем скитаться по дорогам и страдать», — отметил он.

Шарафеддин также подчеркнул, что ранее, несмотря на угрозы, город уже был в значительной степени опустошен: около 90% жителей покинули его.

Он добавил, что возможная цель новых угроз — полная эвакуация города, и призвал обеспечить международную защиту древнего города Сур, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Жители остаются, несмотря на угрозы



Местные жители сообщили, что со 2 марта большинство магазинов и предприятий в городе закрыты, что привело к серьезным экономическим потерям.

Несмотря на тревогу после последних угроз, многие семьи предпочли остаться в своих домах.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня



2 марта Израиль начал интенсивные авиаудары по Ливану и занял ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщало, что число внутренне перемещенных лиц превысило 1 миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил о продлении временного 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем.

Позднее стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней начиная с 17 мая.

В то же время «Хезболла» отвергла условия перемирия. Несмотря на это, Израиль продолжает военные операции в регионе.