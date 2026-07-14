Тысячи жителей мегаполиса 10 лет назад решительно откликнулись на призыв президента Эрдогана и вышли на улицы

Жители Стамбула в ночь попытки переворота 15 июля выступили единым фронтом против мятежников Тысячи жителей мегаполиса 10 лет назад решительно откликнулись на призыв президента Эрдогана и вышли на улицы

Борьба граждан и сотрудников полиции против мятежных военных во время попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, организованной в Турции террористической организацией Фетуллаха Гюлена (FETÖ), спустя 10 лет остается в памяти народа.

По данным, собранным «Анадолу», в кровавой попытке переворота приняли участие более 8 тыс. военнослужащих — членов FETÖ, внедренных в Вооруженные силы Турции, а также было задействовано 35 самолетов, включая боевые истребители, 3 корабля, 37 вертолетов, 246 единиц бронетехники, включая 74 танка, и почти 4 тыс. единиц стрелкового оружия.

В ходе подготовки к попытке переворота 17 офицеров-заговорщиков 12-15 июля провели совещания в казармах имени Нуреттина Баранселя в районе Малтепе, на которых было принято решение о проведении операций и перемещении войск в Стамбуле. Прибывший из Анкары для руководства переворотом тогдашний полковник Музаффер Дюзенли в ночь мятежа отдал приказ военным открыть огонь на поражение, если будет оказано сопротивление.

Во время предательской попытки переворота FETÖ в городе были захвачены государственные здания и мосты. Мятежное военное крыло, назвавшее себя так называемым «Советом мира», направило так называемые директивы воинским частям по всей стране.

Согласно этим директиам, не поддержавшие переворот командующий Военной академией генерал-лейтенант Тахир Бекироглу и начальник Военно-морского училища контр-адмирал Месут Озел были похищены, а затем заключены в военную тюрьму. Были предприняты попытки похитить командующего Военно-морской академией контр-адмирала Тайяра Эртема и командующего 1-й армией генерала Умита Дюндара.

В результате применения танков и огнестрельного оружия против гражданских лиц и сил безопасности, выступивших против переворота, погибли 5 полицейских, 3 военнослужащих и 92 мирных жителя, сотни получили ранения. В кровавую ночь было совершено 148 актов мародерства и незаконного лишения свободы в отношении лиц, включая сотрудников правопорядка, было повреждено множество частных и военных транспортных средств.

Ночь 15 июля 2016 года ознаменовалась в Стамбуле важными событиями и критическими моментами.

Около 20:00 в военном лицее Кулели была объявлена тревога. После сигнала тревоги была проведена подготовка, и 2 армейских грузовика unimog направились к Мосту мучеников 15 июля, а еще 2 — к Мосту Султана Мехмеда Фатиха.

Около 22:00 мятежные военные перекрыли движение на Мосту 15 июля, который в то время назывался «Босфорским», и на Мосту Султана Мехмеда Фатиха с помощью танков и бронетехники.

С 22:15 стамбульский аэропорт имени Ататюрка в районе Ешилькёй был захвачен военными, доставленными на танках, которые закрыли въезд и выехзд. Мятежники взяли под контроль диспетчерскую вышку, все внутренние и международные рейсы были остановлены. Истребители F-16 совершали низкие пролеты над аэропортом, препятствуя взлету и посадке пассажирских самолетов.

В те же часы была предпринята аналогичная попытка захвата аэропорта Сабиха Гёкчен. Мятежники пытались захватить с помощью танков и бронетехники здания администрации губернатора Стамбула, муниципалитета, управления полиции, а также стратегически важные полицейские участки, порты, мосты и площади.

Распоряжение прокуратуры о задержании мятежников

В ночь переворота в СМИ появились сообщения о том, что группа военных из состава Вооруженных сил Турции совершает попытку переворота, в связи с чем в Стамбуле закрыты для проезда Босфорский мост и мост Султана Мехмеда Фатиха, в Стамбуле и Анкаре на низкой высоте летают военные самолеты, аэропорт Ататюрка захвачен прибывшими на танках военными, а группа на бронетехнике движется к аэропорту Сабиха Гёкчен.

В ответ на это Прокуратура Стамбула начала расследование и дала указание Управлению полиции Стамбула — сначала устно, затем письменно по факсу — задержать всех военнослужащих, участвовавших в попытке переворота.

Тогдашний начальник полиции Мустафа Чалышкан отдал приказ силам правопорядка защищать свои позиции и оказывать сопротивление мятежникам.

Около 22:30 вертолет приземлился на территории телеканала TRT в районе Улус, и группа военных, заявили охранникам, что «есть террористическая угроза и необходимо немедленно освободить здание».

В 23:10 Бинали Йылдырым, занимавший на тот момент должность премьер-министра Турции, выступил с заявлением, в котором квалифицировал происходящее как «мятеж». Йылдырым объявил, что группа турецких военнослужащих предприняла попытку переворота, и что все партии, представленные в парламенте, осуждают это.

Около 23:45 члены организации, совершившие попытку переворота, отправили через электронную почту, используемую ВС Турции для связи с аккредитованными журналистами, сообщение о том, что они полностью взяли под контроль управление страной. После этого на улицы начали выходить граждане, выражающие протест против попытки переворота.

Захватившие здание TRT мятежники в первые часы 16 июля принудили ведущую Тижен Караш зачитать обращение мятежников. Фикри Ишык, занимавший на тот момент пост министра национальной обороны Турции, заявил, что это пиратское заявление. В 66-й бронетанковой бригаде полковник штаба пехоты Саит Эртюрк и его товарищи оказали героическое сопротивление. 47-летний Эртюрк, служивший тогда в 3-м армейском корпусе, узнав о попытке переворота, связался со своими сослуживцами.

Эртюрку удалось своими действиями помешать 66-й бронетанковой бригаде поддержать попытку государственного переворота. Полковник Эртюрк и его товарищи, создав два отряда, не дали танкам, оружию и военнослужащим покинуть территорию, остановив движение внутри бригады.

Саит Эртюрк погиб от одной пули, а командир казарм Карталтепе полковник пехоты Давут Ала получил 7 пулевых ранений.

Призыв президента Эрдогана к гражданам

Около 00:37 в обстановке хаоса президент Реджеп Тайип Эрдоган через приложение FaceTime вышел в прямой эфир на телеканале CNN Türk и заявил, что происходящее является мятежом меньшинства внутри Вооруженных сил и действием, спровоцированным параллельной структурой. Глава государства призвал народ выйти на улицы против мятежников.

С 01:40 в мечетях Стамбула, Анкары и всех остальных провинций начали читать призыв к молитве, призывая граждан выступить против попытки переворота FETÖ и защитить национальную волю. Вслед за этим люди заполнили городские площади и ключевые локации города с турецкими флагами в руках и не покидали их до следующего призыва.

Граждане встали перед вооруженными мятежниками с танками. Мост 15 июля (тогда называвшийся Босфорским мостом) стал одним из символических мест попытки переворота.



Около 01:40 ночи военные FETÖ, удерживавшие мост, четырежды открыли артиллерийский огонь по гражданским и стреляли из длинноствольного оружия. Стало известно о первых жертвах попытки военного переворота. Погибли 34 человека, включая полицейских Мюнюра Алкана и Кемаля Тосуна, рекламного агента Эрола Олчока и его 16-летнего сына Абдуллаха Тайипа Олчока. Граждане и сотрудники полиции не отдали мост мятежникам, которые стреляли в них и даже не позволяли забирать раненых.

Мост в районе Картал в Стамбуле и пункты взимания платы Самандыра закрыли 117 мятежников из 23-го моторизованного пехотного полка в Санджактепе, чтобы заблокировать въезд в мегаполис со стороны. Ранение получили 11 гражданских, оказавших сопротивление.

Пункты взимания оплаты Махмутбей и Испартакюле закрыли 36 военных из 66-й механизированной пехотной бригады в казармах Баштабья в Султангази, чтобы заблокировать въезд в город с другого направления. На пунктах оплаты Орханлы в Тузле погибли 6 человек.

Мятежники, прибывшие в региональное управление Türk Telekom в Аджыбадеме, перекрыли движение и пытались разогнать собравшихся вокруг. Мятежники, стрелявшие без разбора по оказывающим сопротивление, убили 7 человек, включая главу квартала Мете Серташа.

В 02:25 мятежники, размещенные во многих точках Стамбула и раздраженные протестами граждан, открыли огонь в воздух на площади Таксим, чтобы разогнать собравшихся людей. В ходе попытки взять под контроль площадь Таксим 39 человек получили ранения.

Бывший командир 6-го моторизованного пехотного полка в казармах Хасдал в районе Эюпсултан полковник Мюслюм Кая и новый командир полка Неби Газнели в телефонном разговоре отдал приказл снести баррикады на пути, стрелять, но все равно идите на Таксим, тем самым, прямо приказывая открывать огонь по людям.

Около 03:20, когда истребители под контролем мятежников все еще совершали низкие пролеты над мостом и различными районами, F-16 под управлением пилотов FETÖ совершали полеты на сверхзвуковой скорости, вызывая «звуковые удары». 58 военных, включая 17 офицеров, выехавших из 66-й механизированной пехотной бригады в казармах Баштабья в Султангази с целью захвата управления спецназа в Байрампаше, столкнулись с сопротивлением полиции, отказавшейся сдаваться.

Мятежников отбросили подоспевшие граждане. При этом один гражданин погиб, 16 человек получили ранения.

Граждане выволокли из танка члена FETÖ

67 мятежников, добравшихся до здания полиции на улице Ватан, также не смогли добиться успеха перед лицом сопротивления полиции и граждан. Мятежники, окружившие Управление полиции Стамбула с 4 танками и вертолетом Sikorsky, были задержаны полицией при содействии граждан, окруживших бронемашины.

Из одного из танков гражданами был извлечен и задержан начальник полиции 4-го класса Митхат Айнаджи, который, как выяснилось, действовал вместе с мятежниками.

Мятежники, приземлившиеся на вертолете на стадионе Vodafone Arena, захватили здание Digitürk. Не сумев остановить вещание, военные открыли огонь по оборудованию. После прибытия полиции в результате переговоров мятежники сдались.

В ходе событий на улице Ватан перед районным отделением Партии справедливости и развития в районе Фатих погиб Мехмет Гюдер. После того как попытка захвата на улице Ватан провалилась, люди оттуда направились к зданию муниципалитета Стамбула в Сарачхане. Мятежники, открывшие огонь по людям перед зданием муниципалитета, убили 14 человек, включая профессора доктора Ильхана Варанка.

Посчитав, что контроля над TRT недостаточно, мятежники нацелились на здание Doğan Holding в Багджыларе, где президент Эрдоган выходил в прямой эфир.

Около 03:23 группа военных приземлилась на парковку газеты Hürriyet, открыла огонь в воздух, уложила охранников на пол и вошла в здание. При этом один офицер выкрикнули «не бойтесь стрелять». Мятежники насильно вывели всех, включая сотрудников газеты и вмешались в работу студий и режиссерской CNN Türk.

Мятежники открыли огонь по тысячам людей, которые по призыву президента Эрдогана устремились в аэропорт. На взлетно-посадочной полосе погибли 17-летний Махир Аябак и 57-летний отец четверых детей Зекерия Битмез, десятки получили ранения. Военные были вынуждены покинуть это место перед лицом народного сопротивления.

В 04:07 в аэропорту Ататюрка приземлился президент Эрдоган. У здания Государственной резиденции его встретила большая толпа граждан. «То, что делается сейчас, — это акт предательства, акт мятежа, и они, конечно, заплатят очень дорогую цену за этот акт предательства родины», - заявил глава государства.

В 05:10 военные, захватившие комплекс Doğan Medya Center в районе Багджылар, были задержаны полицией, и сотрудники медиацентра вернулись в здание.

В 05:48 в результате сопротивления полицейских и торговцев из полицейского участка Ченгелькёй мятежники приняли решение отступить. В ходе беспорядков в Ченгелькёе погибли 8 человек, включая журналиста Мустафу Джамбаза, 62 человека получили ранения.

Тысячи людей, протестовавших против попытки переворота в Стамбуле, также собрались в микрорайоне Кысыклы в Ускюдаре, где находится резиденция президента Эрдогана.

В Сарыере 15 мятежников захватили здание Стамбульской фондовой биржи, убив полицейских Мехмета Шевкета Узуна и Фатиха Сатыра и ранив еще 46 человек.

Побег в гражданской одежде

Около 06:00 в результате протестов граждан, прибывших к зданию TRT, 5 человек, включая мятежного полковника Хусейна Эргезена, переоделись в гражданскую одежду и скрылись.

В 06:42 мятежники на «Босфорском» мосту (ныне Мост мучеников 15 июля), точке, где сопротивление мятежников длилось дольше всего, сдались. Кадры сдачи членов FETÖ с поднятыми руками принесли турецкому народу облегчение, а эти моменты стали символом подавления попытки переворота.

В 08:04 мятежные военные, захватившие здание TRT в Харбие и Дом офицеров в Харбие и периодически вступавшие в перестрелки с полицией, сдались после долгих переговоров.

Утром жизнь в Стамбуле начала возвращаться в нормальное русло

В 08:11, после того, как мятежники сдались, повседневная жизнь в Стамбуле начала возвращаться в норму. С наступлением утра, когда стали видны последствия пережитой ночи, возобновились авиарейсы, метро и паромное сообщение.

В 08:16 «Босфорский мост», который всю ночь находился в руках мятежников, был частично открыт для движения.

В 08:43 «Босфорский мост» открыли в обоих направлениях, а движение Мост Султана Мехмеда Фатиха в направлении европейской стороны оставалось перекрытым для эвакуации оставленных танков.

Около 08:55 были освобождены взятый в заложники начальник Генерального штаба ВС Турции Хулуси Акар и генеральный секретарь администрации президента Турции Фахри Касырга. В 09:33 были задержаны 80 учащихся военного лицея Кулели. Около 09:56 Мост Султана Мехмеда Фатиха был открыт для движения.

Назначенный исполняющим обязанности начальника Генерального штаба генерал Умит Дюндар в 11:01 заявил, что президент, премьер-министр, министры и Великое национальное собрание Турции в полном единстве с Вооруженными силами встали на сторону демократии и закона и предотвратили попытку переворота.

В Стамбуле в ночь 15 июля, с учетом погибших на месте и скончавшихся позже от ранений, общее число погибших составило 100 человек, сотни получили ранения.​​​​​​​

