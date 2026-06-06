В преддверии выборов внимание приковано к противостоянию правящей партии Никола Пашиняна «Гражданский договор» и оппозиционных сил

Жители Армении 7 июня выберут новый состав парламента В преддверии выборов внимание приковано к противостоянию правящей партии Никола Пашиняна «Гражданский договор» и оппозиционных сил

Граждане Армении 7 июня примут участие в парламентских выборах, по итогам которых будет сформирован законодательный орган страны на ближайшие пять лет.

В стране с населением около 3 миллионов человек избиратели проголосуют за состав парламента нового созыва.

По данным Центральной избирательной комиссии, в Армении зарегистрировано 2 млн 485 тыс. 232 избирателя.

За получение мест в парламенте, который насчитывает не менее 101 депутата, будут бороться 18 партий и политических объединений. По всей стране откроются 2005 избирательных участков.

Голосование начнется в 08:00 по местному времени и завершится в 20:00.

Выборы пройдут по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками.

Для партий действует избирательный барьер в 4%, а для блоков партий — 10%, поэтому большинство политических сил предпочли участвовать в выборах самостоятельно.

Избирательное законодательство Армении предусматривает механизм обеспечения стабильного большинства. Если победившая партия получит менее 52% мест в парламенте, ей могут быть предоставлены дополнительные мандаты для достижения этого показателя.

Предстоящие выборы станут первыми очередными парламентскими выборами с 2017 года. Досрочные выборы в стране после этой даты проводились дважды — в 2018 и 2021 годах.

Основное внимание будет приковано к борьбе между правящей партией премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» и оппозиционными силами, выступающими против проводимой правительством политики реформ.

За ходом голосования внимательно следят Турция, Азербайджан, Россия, США, страны Европейского союза и Иран.

Выборы будут проходить под наблюдением местных и международных наблюдателей, включая представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Голоса неопределившихся избирателей могут повлиять на итоговый результат

Согласно опросам общественного мнения, партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении значительно опережает своих соперников. Однако остается открытым вопрос, сможет ли правящая сила получить поддержку, достаточную для внесения изменений в Конституцию.

По данным проведенного в мае опроса Международного республиканского института (IRI), около 80% граждан намерены принять участие в голосовании 7 июня. При этом 32% из них готовы поддержать партию «Гражданский договор».

Среди уже определившихся избирателей движение «Сильная Армения» во главе с Самвелом Карапетяном занимает второе место с 6%, а блок «Армения» под руководством бывшего президента Роберта Кочаряна — третье с 3%.

Распределение голосов неопределившихся избирателей может существенно повлиять на итоговый результат партии Пашиняна.

Вопрос конституционных изменений имеет особое значение для Азербайджана. Баку настаивает на пересмотре ряда положений Конституции Армении, которые, по мнению азербайджанской стороны, создают угрозу для территориальной целостности Азербайджана и препятствуют подписанию мирного соглашения.

Для проведения таких изменений Пашиняну необходимо обеспечить как минимум две трети мест в парламенте, а также заручиться значительной общественной поддержкой на возможном референдуме.

Оппозиция негативно реагирует на стремление Пашиняна к переменам

Никол Пашинян выступает за нормализацию отношений с Турцией и Азербайджаном, развитие добрососедских связей, более тесное сотрудничество с Западом, пересмотр отношений с Россией с целью снижения зависимости от Москвы, преодоление региональной изоляции, открытие транспортных и торговых маршрутов, а также укрепление региональной взаимосвязанности.

В рамках своей концепции «Реальная Армения» Пашинян подчеркивает необходимость сосредоточиться на международно признанных границах страны и отказаться от экспансионистских амбиций, делая акцент на развитии и модернизации государства.

Оппозиционные силы, решившие участвовать в выборах отдельно друг от друга, строят кампанию на риторике о сильном государстве, восстановлении динамики отношений с Россией, усилении национальной безопасности и критике властей за чрезмерные уступки Азербайджану.

Одной из важных повесток дня предвыборной кампании остается сложившаяся напряженность между правительством и Армянской апостольской церковью.

Администрация Пашиняна обвиняет церковь «во вмешательстве в государственные дела» и попытках «захвата власти», тогда как церковь упрекает правительство в ослаблении национальных ценностей.

Основными соперниками Пашиняна считаются лидер партии «Сильная Армения» бизнесмен Самвел Карапетян и руководитель блока «Армения», бывший президент страны Роберт Кочарян.

Карапетян не может занимать государственные должности из-за наличия гражданства нескольких стран, однако его сторонники заявляют, что после выборов намерены изменить Конституцию, чтобы устранить это ограничение.

Карапетян обвиняет власти в чрезмерных уступках Баку, обещает укрепление безопасности страны, защиту национальных институтов, повышение роли церкви и улучшение отношений с Москвой.

Кочарян, в свою очередь, делает ставку на возвращение к управлению «опытной команды», приоритет национальной безопасности и тесную стратегическую координацию с Россией.

При этом остается открытым вопрос, смогут ли преодолеть избирательный барьер и попасть в парламент такие политические силы, как партия «Процветающая Армения», основанная одним из богатейших бизнесменов страны Гагиком Царукяном, а также «Партия новой силы» бывшего мэра Еревана и комика Айка Марутяна.