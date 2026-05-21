Жертвой израильского обстрела в секторе Газа стала 23-летняя палестинка БПЛА нанес удар по городу Дейр-эль-Балах в центральной части эксклава

В результате атаки беспилотника израильской армии на сектор Газа, совершенной вопреки режиму прекращения огня, погибла палестинка.

Как сообщили источники в больницах, израильская армия нанесла удар с беспилотника по городу Дейр-эль-Балах в центральной части эксклава. Тело 23-летней Фатмы аз-Захры, погибшей в результате атаки, было доставлено в морг.

Ранее официальное палестинское агентство WAFA сообщило, что в результате удара израильской армии по палатке вынужденных переселенцев в районе Аль-Меваси в Хан-Юнусе на юге сектора Газа один человек погиб и несколько получили ранения.

Израильская армия наносит удары по сектору Газа практически ежедневно, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 10 октября 2025 года.

Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 775 человек, число раненых — 172 750.