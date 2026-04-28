Жертвой израильского авиаудара в секторе Газа стал девятилетний ребенок Израильская армия практически ежедневно нарушает режим прекращения огня в эксклаве

В результате атак израильской армии на сектор Газа, продолжающихся вопреки режиму прекращения огня, погиб 9-летний Адиль Лафи Наджар.

По сообщению официального палестинского агентства WAFA, израильская армия нанесла авиаудар по востоку города Хан-Юнус на юге эксклава.

Кроме того, в результате стрельбы израильских военных на севере эксклава ранена женщина. Северные и восточные районы Газы, включая лагеря беженцев Бейт-Лахия и Джебалия, подверглись артиллерийским обстрелам.

Израиль продолжает практически ежедневно нарушать режим прекращения огня в Газе, достигнутый 10 октября 2025 года.

Сообщается, что с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак в Газе погибли 818 человек, 2 301 человек получил ранения, из-под завалов извлечены тела 762 человек.

Отмечается, что общее число жертв израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 594 человек, а число раненых — 172 404 человек.