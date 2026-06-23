Израильские военные открыли огонь по группе людей, находившихся рядом со строительной техникой во время дорожных работ в квартале Дейр населенного пункта Верхняя Набатия

Жертвами удара Израиля по югу Ливана стали два человека Израильские военные открыли огонь по группе людей, находившихся рядом со строительной техникой во время дорожных работ в квартале Дейр населенного пункта Верхняя Набатия

Два человека погибли в результате атаки израильской армии на провинцию Эн-Набатия на юге Ливана, совершенной несмотря на действующий режим прекращения огня и американо-иранский меморандум.

Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующее перемирие и соглашение между США и Ираном, которое также предусматривает прекращение боевых действий в Ливане.

Как сообщает ливанское информагентство NNA, израильские военные открыли огонь по группе людей, находившихся рядом со строительной техникой во время дорожных работ в квартале Дейр населенного пункта Верхняя Набатия.

В результате обстрела два человека погибли, еще двое получили ранения.

Заявления «Хезболла» и Израиля

Движение «Хезболла», в свою очередь заявило, что израильские военные около 11:30 по местному времени открыли огонь из пулеметов по людям, занимавшимся расчисткой дорог и разбором завалов в квартале Дейр.

В движении подчеркнули, что данный инцидент является явным нарушением режима прекращения огня, которого «Хезболла» до настоящего времени придерживалась.

Израильская армия, со своей стороны, подтвердила факт нанесение удара, заявив, что лица, по которым был открыт огонь, якобы были вооружены.

В сообщении армии Израиля отмечается, что инцидент произошел в районе холма Али ат-Тахир. Израильские военные продолжат наносить удары в ответ на «непосредственные угрозы», - говорится в сообщении.

Израильские военные открыли огонь по похоронной процессии

Кроме того, сообщается, что израильские военные открыли огонь по людям, направлявшимся на кладбище для участия в траурной церемонии в населенном пункте Хадаса на юге страны. Мероприятие проходило в сопровождении подразделений ливанской армии.

Израильские беспилотники сбросили гранаты на населенные пункты Кефертебнит, Айта-эш-Шааб и Барашит в провинции Эн-Набатия.

14 июня Иран и США объявили о достижении при посредничестве Пакистана соглашения из 14 пунктов, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем диалога. Документ включает положения о прекращении боевых действий, в том числе в Ливане.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по территории Ливана и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

В этот период правительство Ливана сообщило, что число вынужденных переселенцев превысило один миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней, начиная с 17 мая.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли 4175 человек.