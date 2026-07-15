Жертвами тяжелого ДТП в Гане с участием автобуса и грузовика стали 18 человек Трагический инцидент произошел в провинции Ашанти

В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в провинции Ашанти в Гане погибли 18 человек.

По данным местных СМИ, трагический инцидент произошел на трассе Кумаси — Аккра, главной транспортной артерии Ганы протяженностью около 250 км, соединяющей столицу со вторым по величине городом страны.

В результате аварии 18 человек погибли, множество получили ранения.

Сообщается, что некоторые из доставленных в больницу пострадавших находятся в тяжелом состоянии.