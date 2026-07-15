Жертвами тяжелого ДТП в Гане с участием автобуса и грузовика стали 18 человек

Adam Abu-bashal, Ulviyya Amoyeva
15 Июля 2026•Обновить: 15 Июля 2026
В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в провинции Ашанти в Гане погибли 18 человек.
По данным местных СМИ, трагический инцидент произошел на трассе Кумаси — Аккра, главной транспортной артерии Ганы протяженностью около 250 км, соединяющей столицу со вторым по величине городом страны.
В результате аварии 18 человек погибли, множество получили ранения.
Сообщается, что некоторые из доставленных в больницу пострадавших находятся в тяжелом состоянии.