Жертвами теракта на северо-востоке Нигерии стали 17 полицейских

В результате террористической атаки на Школу специальных сил армии Нигерии погибли 17 полицейских.

По данным представителя полиции Энтони Пласида, нападение произошло 8 мая в населенном пункте Буни-Яди штата Йобе, где расположено учебное заведение.

Пласид уточнил, что жертвами атаки стали 17 полицейских, еще много человек получили ранения. Кроме того, по его словам, при попытке отразить нападение погибли и некоторые военнослужащие нигерийской армии.

Генеральный инспектор полиции Нигерии Олатунджи Рилуан Дису назвал погибших «храбрым и патриотичным личным составом, который самоотверженно нес службу ради безопасности страны».

Он выразил соболезнования семьям жертв и подчеркнул, что самопожертвование сил безопасности не будет забыто.

Нигерия уже долгое время сталкивается с атаками не только вооруженных банд, но и террористических организаций — «Боко Харам» и «Исламского государства Западноафриканской провинции» (ISWAP) — в различных регионах страны.​​​​​​​