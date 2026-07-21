Жертвами очередных ударов Израиля по Газе стали 7 палестинцев Среди погибших- женщины и дети

По меньшей мере семеро палестинцев, включая женщин и детей, погибли, многие получили ранения в результате очередных ударов Израиля по сектору Газа.

По данным местных источников, израильские военные в течение дня подвергали обстрелам центры размещения мирных жителей и медицинские учреждения в различных частях эксклава.

Несмотря на вступившее в силу 10 октября 2025 года соглашение о прекращении огня, Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. С октября 2023 года число жертв израильской агрессии в Газе превысило 73 тысячи.