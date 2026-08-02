Жертвами ночных атак Израиля на Газу стали 9 палестинцев, среди которых трое детей Израильские военные атаковали жилые дома, вопреки соглашению о режиме прекращения огня

В результате ударов израильской армии по различным районам сектора Газа, нанесенных ночью вопреки режиму прекращения огня, погибли 9 палестинцев, в том числе трое детей, многие получили ранения.

Как сообщили палестинские СМИ, в течение ночи израильские военные наносили авиаудары и вели артиллерийский огонь по южной, центральной и северной частям эксклава.

В районе Эль-Мушайля на юго-западе города Дейр-эль-Балах в центральной части Газы, израильские военные нанесли удар по жилому дому. В результате атаки погибла супружеская пара, множество человек получили ранения.

В районе Эль-Карара на севере города Хан-Юнус на юге сектора Газа под обстрел попал еще один жилой дом. В результате удара погибли отец, мать и их дети, многие получили ранения.

На западе города Газа израильская армия поразила жилой дом, в результате чего погибли отец, мать и их дочь. После ударов по городу Газа в ходе поисково-спасательных работ под завалами было обнаружено тело погибшего.

Кроме того, как сообщает WAFA, израильские военные открыли артиллерийский огонь в районе перекрестка Эд-Даула в квартале Аз-Зейтун на юге города Газа, в результате чего многие получили ранения.

Сообщается также, что израильские танки продвигаются в этом районе и ведут огонь по палаткам вынужденных переселенцев в лагере Абу-Марахиль.

Артиллерийскому обстрелу подверглись восточные окраины Хан-Юнуса, а также северо-западные районы Рафаха на юге сектора Газа. Восточные районы города Газа также подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу, а северную часть города обстреляли военные вертолеты.

Израильская армия продолжает наносить удары по сектору Газа, вопреки соглашению о режиме прекращения огня от 10 октября 2025 года.