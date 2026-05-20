Жертвами мощных ливней и наводнений в Китае стали 22 человека

Şilan Turp, Olga Keskin
20 Май 2026•Обновить: 20 Май 2026
По меньшей мере 22 человека погибли в результате мощных ливней и наводнений, охвативших различные регионы Китая.
Как сообщают китайские СМИ, проливные дожди затронули несколько районов страны.
В южной провинции Хунань в результате наводнений погибли 5 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести.
В районе, где продолжаются поисково-спасательные работы, более 19 тыс. человек были эвакуированы в безопасные зоны.
В провинции Гуйчжоу из-за сильных осадков подтоплены ряд дорог и зданий, более 3,7 тыс. человек были эвакуированы. В результате наводнений погибли 4 человека, еще 5 числятся пропавшими без вести.
В провинции Хубэй из-за вызванных проливными дождями наводнений погибли 3 человека, еще 4 пропали без вести.
Между тем в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая 17 мая 10 человек погибли после того, как микроавтобус был унесен паводковыми водами в реку.