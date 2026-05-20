Жертвами мощных ливней и наводнений в Китае стали 22 человека Как сообщают китайские СМИ, проливные дожди затронули различные регионы страны

По меньшей мере 22 человека погибли в результате мощных ливней и наводнений, охвативших различные регионы Китая.

Как сообщают китайские СМИ, проливные дожди затронули несколько районов страны.

В южной провинции Хунань в результате наводнений погибли 5 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести.

В районе, где продолжаются поисково-спасательные работы, более 19 тыс. человек были эвакуированы в безопасные зоны.

В провинции Гуйчжоу из-за сильных осадков подтоплены ряд дорог и зданий, более 3,7 тыс. человек были эвакуированы. В результате наводнений погибли 4 человека, еще 5 числятся пропавшими без вести.

В провинции Хубэй из-за вызванных проливными дождями наводнений погибли 3 человека, еще 4 пропали без вести.

Между тем в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая 17 мая 10 человек погибли после того, как микроавтобус был унесен паводковыми водами в реку.