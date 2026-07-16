Жертвами израильской атаки в секторе Газа стали еще четыре палестинца Израиль продолжает обстреливать эксклав, вопреки режиму прекращения огня

В результате атак израильской армии на сектор Газа, продолжающихся вопреки режиму прекращения огня, погибли 4 палестинца.

Как сообщило WAFA, в результате артиллерийского обстрела в районе перекрестка Давле в квартале Зейтун, расположенном на юго-востоке города Газа, один человек погиб, еще трое получили ранения. Сообщается, что погибший и раненые были доставлены в баптистскую больницу «Аль-Ахли» в Газе.

В результате авиаудара израильских военных самолетов по району перекрестка Санафур в квартале Ат-Туттах, находящемся на северо-востоке города Газа, погибли два палестинца и множество людей получили ранения. Отмечается, что погибшие и раненые были доставлены в больницу «Аль-Шифа» в западной части Газы.

В Палестинском Красном Полумесяце заявили, что в результате авиаудара израильской армии по портовому району на западе города Газа погиб один палестинец.

Израильская армия продолжает наносить воздушные и наземные удары по сектору Газа, а также отдавать приказы об эвакуации, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 10 октября 2025 года.

Министерство здравоохранения Палестины в Газе накануне сообщило, что с октября 2023 года в результате израильских атак погибли 73 246 человек, еще 173 727 человек получили ранения.

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