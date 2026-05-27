Жертвами израильских атак с начала действия режима прекращения огня стали 910 палестинцев

В результате продолжающихся атак израильской армии в секторе Газа после вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года погибли 910 палестинцев.

Об этом говорится в письменном заявлении медиаофиса правительства Газы, в котором приводится информация о нарушениях режима прекращения огня со стороны Израиля.

В заявлении отмечается, что с момента вступления перемирия в силу число нарушений со стороны израильской армии достигло 3 005. Утверждается, что в рамках этих нарушений Израиль наносил прямые удары по жилым районам сектора Газа, а также периодически проводил наземные атаки на населенные пункты.

Согласно заявлению, в результате продолжающихся после перемирия атак в секторе Газа погибли 910 палестинцев, еще 2 747 человек получили ранения. Также сообщается, что за этот период из сектора Газа были задержаны 82 человека.

В документе указывается, что за это время в сектор Газа вместо 135 600 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли только 49 973.

Кроме того, отмечается, что после вступления в силу режима прекращения огня из Газы для прохождения лечения смогли выехать лишь 5 636 пациентов вместо ожидаемых 17 тысяч.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, действующее с 10 октября 2025 года, Израиль продолжает наносить удары по различным районам сектора Газа.