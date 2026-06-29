Жертвами израильских атак в секторе Газа стали еще трое палестинцев Израильская армия практически ежедневно нарушает режим прекращения огня в эксклаве

В результате атаки, совершенной израильской армией в секторе Газа вопреки режиму прекращения огня, погибли трое палестинцев, включая ребенка.

По данным источников в сфере здравоохранения, БПЛА израильских военных нанес удар по району Эль-Барака в городе Дейр-эль-Балах в центральной части эксклава.

В результате атаки погибли трое палестинцев, включая одного ребенка, также сообщается о многочисленных раненых.

В результате удара израильских военных по району Селатин в населенном пункте Бейт-Лахия на севере Газы ранения получили два человека, включая женщину.

Очевидцы сообщают, что в зоне оккупации, известной как «Желтая линия», израильские военные автомобили переместили бетонные блоки примерно на 150 метров к западу, расширяя зону оккупации. В ведомстве уточнили, что блоки были установлены вплоть до моста Вади-Газа, а местные жители столкнулись с множеством бетонных заграждений, размещенных вдоль трассы Салах-ад-Дин.

Отмечается, что израильская армия расширяет зону оккупации в Газе, что является вопиющим нарушением объявленного соглашения о прекращении огня.

Несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 10 октября 2025 года, израильская армия наносит удары по сектору Газа практически ежедневно.

Согласно последним официальным данным, с момента установления режима прекращения огня в результате израильских атак в Газе погиб 1041 человек, ранены 3372 человека, из-под завалов извлечены тела 786 погибших. Общее число жертв израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 054 человек, число раненых — 173 480 человек.