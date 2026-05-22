Жертвами израильских авиаударов по Ливану стали 11 человек Израиль продолжать атаковать Ливан, несмотря на режим прекращения огня

В результате ударов ВВС Израиля по югу Ливана за минувшую ночь погибли 11 человек.

Об этом сообщает ливанское официальное информагентство NNA.

Согласно сообщению, среди жертв атаки – шестеро медицинских работников и один ребенок.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Израильская армия начала интенсивные воздушные атаки на Ливан 2 марта и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным ливанского правительства, за это время число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении временного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля на 10 дней, еще на 3 недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14-15 мая при посредничестве США, было принято решение продлить режим прекращения огня на 45 дней с 17 мая и провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

Согласно последним данным Минздрава Ливана, в результате атак Израиля на страну, совершаемых со 2 марта, погибли 3089 человек.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает наносить удары и сносить дома на юге Ливана, в то время как «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении режима прекращения огня.