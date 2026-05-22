Ethem Emre Özcan, Abdulrahman Yusupov, Ekip
22 Май 2026•Обновить: 22 Май 2026
В результате ударов ВВС Израиля по югу Ливана за минувшую ночь погибли 11 человек.
Об этом сообщает ливанское официальное информагентство NNA.
Согласно сообщению, среди жертв атаки – шестеро медицинских работников и один ребенок.
Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня
Израильская армия начала интенсивные воздушные атаки на Ливан 2 марта и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.
По данным ливанского правительства, за это время число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн.
Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении временного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля на 10 дней, еще на 3 недели.
По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14-15 мая при посредничестве США, было принято решение продлить режим прекращения огня на 45 дней с 17 мая и провести четвертый раунд переговоров в начале июня.
Согласно последним данным Минздрава Ливана, в результате атак Израиля на страну, совершаемых со 2 марта, погибли 3089 человек.
Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает наносить удары и сносить дома на юге Ливана, в то время как «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении режима прекращения огня.