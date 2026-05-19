Жертвами вооруженного нападения на Исламский центр в Калифорнии стали 3 человека По данным властей, двое нападавших, открывших стрельбу, покончили с собой

В результате вооруженного нападения на Исламский центр в городе Сан-Диего в американском штате Калифорния погибли три человека.

Начальник полиции Сан-Диего Скотт Валь сообщил журналистам, что среди погибших также охранник комплекса.

Представители полиции подтвердили, что двое нападавших, открывших стрельбу в Исламском центре Сан-Диего, покончили с собой.

Инцидент расследуется как преступление на почве ненависти. Личности подозреваемых пока не установлены.

Совет американо-исламских отношений (CAIR) осудил вооруженное нападение на мечеть.



Очевидец рассказал подробности нападения на Исламский центр в Сан-Диего





Житель американского города Сан-Диего Эрбиль Атай рассказал подробности вооруженного нападения на Исламский центр в штате Калифорния.

В беседе с «Анадолу» Атай не смог сдержать слез, рассказывая о погибшем сотруднике службы безопасности.

По его словам, Исламский центр Сан-Диего представляет собой комплекс, включающий мечеть, культурный центр и частную школу. Очевидцы рассказали ему, что двое вооруженных нападавших прибыли к зданию вместе: пока один разговаривал с охранником, второй начал стрелять внутри здания.

Атай сообщил, что охранник был смертельно ранен выстрелом в голову.

«У меня была назначена встреча с имамом, но я опоздал на час. Очень велика вероятность, что если бы я не опоздал, то тоже оказался бы там. Мы бы сделали все возможное. Но не получилось», — сказал он.

По словам Атая, охранник постоянно дежурил у входа в школу в полной экипировке и с оружием, а работал в центре уже много лет.

Атай, который живет в Сан-Диего около 30 лет и владеет компанией по производству красок, отметил, что до нападения не поступало никаких угроз ни в адрес школы, ни в адрес Исламского центра.

«Около десяти лет назад был случай, когда в здание бросили камень. Охрана здесь была всегда. На стены школьного двора заранее установили пуленепробиваемые стекла. Но никаких угроз не было», — отметил он.

Он также подчеркнул, что центр пользуется большой популярностью среди мусульман, проживающих в регионе. Частная школа, расположенная на территории комплекса, официально входит в образовательную систему США и неоднократно занимала призовые места на различных национальных конкурсах. В здании, где произошло нападение, обучались только ученики начальных классов.

После атаки прибывшие сотрудники правоохранительных органов эвакуировали детей из школы и разместили их в расположенной неподалеку церкви San Diego Clairemont. Родителям пришлось долго ждать возле церкви, чтобы забрать своих детей.

«Мы вошли внутрь вместе с одним из имамов мечети и увидели детей. Со всеми все в порядке», — добавил Атай.





