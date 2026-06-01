Жертвами взрыва на заводе в США стали 11 человек

Aybüke İnal Kamacı, Abdulrahman Yusupov
01 Июнь 2026•Обновить: 01 Июнь 2026
Не менее 11 человек погибли в результате взрыва резервуара с химикатами на заводе в городе Лонгвью (штат Вашингтон, США). Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент имел место на целлюлозно-бумажном комбинате, принадлежащем японской компании Nippon Dynawave Packaging Co.
Взрыв произошел утром 27 мая.
В результате происшествия два работника завода погибли на месте, еще девять до сих пор числились пропавшими без вести.
По данным The New York Times, поисковые работы проводились всю неделю.