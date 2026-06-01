Жертвами взрыва на заводе в США стали 11 человек Инцидент имел место на целлюлозно-бумажном комбинате японской компании Nippon Dynawave Packaging Co

Не менее 11 человек погибли в результате взрыва резервуара с химикатами на заводе в городе Лонгвью (штат Вашингтон, США). Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент имел место на целлюлозно-бумажном комбинате, принадлежащем японской компании Nippon Dynawave Packaging Co.

Взрыв произошел утром 27 мая.

В результате происшествия два работника завода погибли на месте, еще девять до сих пор числились пропавшими без вести.

По данным The New York Times, поисковые работы проводились всю неделю.