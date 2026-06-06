ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям городов Сайда (Сидон) и Эн-Набатия

Жертвами атак Израиля на юг Ливана стали семь человек ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям городов Сайда (Сидон) и Эн-Набатия

Семь человек погибли и еще четверо получили ранения в результате авиаударов, нанесенных израильской армией по окрестностям городов Сайда (Сидон) и Эн-Набатия на юге Ливана.

Как сообщает ливанское информагентство NNA, израильские истребители атаковали населенный пункт Сексекие в районе города Сайда.

По предварительным данным, в результате удара погибли шесть человек, еще четверо получили ранения.

Кроме того, удару беспилотного летательного аппарата Израиля подвергся автомобиль на автомагистрали в районе населенного пункта Дейр-эз-Захрани близ города Эн- Набатия, в результате чего погиб один человек.

Ранее командование ливанской армии сообщило, что израильские военные нанесли удар по армейскому автомобилю, двигавшемуся по дороге Хардали в провинции Эн-Набатия. В результате атаки погибли двое военнослужащих, один из которых занимал высокий командный пост.

Израильские атаки на Ливан и режим прекращения огня

Второго марта израильская армия начала наносить массированные удары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Власти Ливана сообщили, что число вынужденных переселенцев за этот период превысило один миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что введенное 17 апреля десятидневное временное перемирие между Ливаном и Израилем было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней, начиная с 17 мая.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли 3558 человек.

Между тем Госдепартамент США сообщил, что по итогам четвертого раунда переговоров в Вашингтоне Израиль и Ливан достигли договоренности о всеобъемлющем прекращении огня при условии полного прекращения атак со стороны движения «Хезболла» и вывода всех его сил в районах к югу от реки Литани.

В «Хезболле», в свою очередь, заявили об отказе принять перемирие на таких условиях.

Израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на объявленные договоренности о прекращении огня.