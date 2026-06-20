Ранним утром израильские военные нанесли удар по дому семьи Сафеди в городе Газа на севере эксклава

Жертвами атак Израиля на сектор Газа стали 6 палестинцев, в том числе двое детей Ранним утром израильские военные нанесли удар по дому семьи Сафеди в городе Газа на севере эксклава

Шесть палестинцев, в том числе двое детей и женщина, погибли в результате ударов, нанесенных израильской армией по сектору Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня.

Как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, ранним утром израильские военные нанесли удар по дому семьи Сафеди в городе Газа на севере эксклава, в результате чего погибли четыре человека – члены одной семьи, множество людей получили ранения.

Израильские военные также открыли огонь по палестинке в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Жертвой обстрела стала палестинка Тагрид Замлат.

По данным агентства, в результате израильских атак, совершенных с утра, погибли шесть палестинцев, в том числе двое детей и одна женщина.

Кроме того, сообщается, что израильские военные открыли огонь с моря по южным районам палестинского эксклава.

Израильская армия практически ежедневно наносит удары по различным районам сектора Газа, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое 10 октября 2025 года.

Согласно последним официальным данным, с момента вступления в силу режима прекращения огня в результате израильских атак погибли 1007 человек, еще 3165 получили ранения. Кроме того, из-под завалов были извлечены тела 784 погибших.

Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 018 человек, а раненых — 173 273.