Со дня вступления в силу режима прекращения огня 10 октября обстрелы унесли жизни более 1020 человек

Жертвами атак Израиля на сектор Газа за последние 24 часа стали 9 человек Со дня вступления в силу режима прекращения огня 10 октября обстрелы унесли жизни более 1020 человек

В результате ударов израильской армии по сектору Газа, нанесенных вопреки режиму прекращения огня, за последние 24 часа погибли 9 палестинцев, еще 41 человек ранен.

Как сообщили в Минздраве сектора Газа, с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских ударов в Газе погиб 1021 человек, ранены 3249 человек, а из-под завалов извлечены 784 тела погибших.

Сообщается, что общее число жертв израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 032 человек, а число раненых — 173 357.

Под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тысячи тел погибших.

