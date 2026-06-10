Общее число жертв израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 991

Жертвами атак Израиля на Газу с 10 октября 2025 года стал 981 палестинец Общее число жертв израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 991

За восемь месяцев, прошедших с момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа 10 октября 2025 года, в результате израильских атак погиб 981 человек, еще 3 104 получили ранения.

Израильская армия продолжает наносить удары по сектору Газа, несмотря на действующее перемирие.

В сообщении Министерства здравоохранения палестинского эксклава приводятся последние данные о жертвах израильских атак, продолжающихся с октября 2023 года.

Согласно сообщению, за последние 24 часа в больницы сектора Газа были доставлены тела трех погибших и пять раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских ударов погиб 981 человек, ранения получили 3 104 палестинца. Кроме того, из-под завалов были извлечены тела 783 погибших.

Общее число жертв израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 991, тогда как количество раненых возросло до 173 212.

Отмечается, что под завалами разрушенных зданий все еще остаются тела тысячи погибших.