Жертвами атак Израиля в Газе стали два человека С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате атак погибли 932 человека

В результате атак израильской армии на центральную и южную части сектора Газа погибли 2 человека, еще 5 получили ранения.

По данным, полученным от источников в больницах, израильские военные нанесли удар по району Хамед к северу от города Хан-Юнис. В результате огня, открытого израильскими солдатами, был убит 28-летний Али Ясир аль-Удейни, получивший огнестрельное ранение в голову.

В центральной части сектора Газа, в районе Абу Салах населенного пункта Завайда, в результате удара беспилотника погиб еще один человек, 5 получили ранения.

Погибший в результате атаки дрона Хамис Махмуд аль-Джувайфил (47) был доставлен в больницу «Аль-Акса» в городе Дейр-эль-Балах вместе с пятью пострадавшими.

Местные источники и очевидцы сообщают, что израильская армия продолжает разрушать здания и объекты в районах на севере и юге сектора Газа, находящихся под ее контролем. Также отмечаются артиллерийские обстрелы некоторых районов к югу от Хан-Юниса.

По заявлению Министерства здравоохранения Газы, с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате атак погибли 932 человека, 2 859 получили ранения, а из-под завалов извлечены тела 781 погибшего.

Согласно тем же данным, с октября 2023 года общее число погибших в секторе Газа достигло 72 941 человека, число раненых — 172 967.