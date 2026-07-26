С момента установления режима прекращения огня в Газе в октябре 2025 года в результате атак погибли 1200 палестинцев

Жертвами атак Израиля в Газе за последние сутки стали 9 палестинцев С момента установления режима прекращения огня в Газе в октябре 2025 года в результате атак погибли 1200 палестинцев

За последние 24 часа в результате израильских атак в секторе Газа погибли 9 палестинцев, еще 36 получили ранения.

Как сообщил Минздрав в секторе Газа, общее число жертв с октября 2023 года, когда Израиль начал геноцид в эксклаве, достигло 73 326.

Отмечается, что двое из девяти погибших были ранены в предшествующих атаках и впоследствии скончались.

В ведомстве указали на то, что с момента установления режима прекращения огня в Газе в октябре 2025 года число погибших в результате израильских атак достигло 1200, а число раненых — 3 888, также сообщается, что за этот период из-под завалов было извлечено 803 тела.

В ведомстве отметили, что число раненых с октября 2023 года, когда Израиль начал атаки на сектор Газа, достигло 173 997.​​​​​​​

