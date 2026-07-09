Жертвами атак израильской армии в Газе за последние 24 часа стали 8 человек

Zeynep Hilal Duran, Ulviyya Amoyeva
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
В результате атак, совершенных израильской армией на сектор Газа за последние 24 часа, погибли 8 палестинец, еще 17 человек ранены.
Такие данные Министерство здравоохранения в секторе Газа приводит в четверг, 9 июля.
Израиль продолжает ежедневно нарушать условия соглашения о прекращении огня, достигнутого 10 октября 2025 года.
По данным ведомства, число жертв израильских атак в Газе с 10 октября прошлого года достигло 1092, еще 3 507 человек за это время получили ранения. Из-под завалов разрушенных зданий извлечены тела 799 человек.
С учетом последних данных от Минздрава в Газе, число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа достигло 73 118, число раненых - 173 615 человек.