В 2019–2022 годах масштабы торговли людьми в мире выросли на 25 %, при этом большинство выявленных жертв составили женщины и девочки

Женщины и девочки становятся главными жертвами торговли людьми В 2019–2022 годах масштабы торговли людьми в мире выросли на 25 %, при этом большинство выявленных жертв составили женщины и девочки

Женщины и дети составляют большинство жертв торговли людьми, подвергающихся похищению, насильственному удержанию и эксплуатации.

Торговля людьми, которую также называют «современным рабством», является преступлением против прав и свобод личности и подразумевает «покупку и продажу человека как товара без его согласия либо получение дохода за счет его эксплуатации».

По оценкам, во всем мире насчитывается более 40 миллионов жертв торговли людьми. Это преступление затрагивает все государства, которые в зависимости от обстоятельств могут выступать странами назначения, транзита или происхождения жертв.

Согласно данным «Глобального доклада о торговле людьми за 2024 год», подготовленного Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), преступники чаще всего выбирают жертвами людей, оказавшихся в уязвимом положении.

«Анадолу» собрала данные доклада в преддверии Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, который отмечается 30 июля.

- Масштабы торговли людьми в мире в 2019–2022 годах выросли на 25 %

Одним из наиболее примечательных выводов доклада стало увеличение масштабов торговли людьми на 25 % в период с 2019 по 2022 год.

Наиболее значительный рост был зафиксирован в странах Африки к югу от Сахары, Северной Америки и Западной Европы.

Климатические катастрофы, вооруженные конфликты и рост числа вынужденных переселенцев усиливают уязвимость людей перед торговцами людьми.

- Почему основными жертвами становятся женщины и девочки?

В 2020–2023 годах жертвами торговли людьми стали 202 тысячи 478 человек.

Дети составили 38 % всех пострадавших: 22 % приходилось на девочек, еще 16 % на мальчиков.

Среди совершеннолетних жертв 39 % составляли женщины и 23 % - мужчины.

Хотя большинство женщин и девочек похищают с целью сексуальной эксплуатации, они также становятся жертвами торговли людьми для принудительного труда, насильственных браков и вовлечения в преступную деятельность.

С целью принуждения к труду были похищены 42 % всех жертв торговли людьми. Среди них 47 % составляли взрослые мужчины, 23 % — взрослые женщины, 20 % — мальчики и 10 % — девочки.

Еще 36 % жертв были похищены с целью сексуальной эксплуатации. Среди них 64 % составляли женщины, 28 % — девочки, 3 % — мужчины и 3 процента — мальчики.

- Большинство жертв происходят из африканских стран

В 2022 году УНП ООН выявило случаи торговли гражданами 162 стран на территории 128 государств. Граждане африканских стран составляли 31 % всех выявленных жертв.

Вооруженные конфликты, изменение климата и вызванное ими вынужденное перемещение населения делают людей более уязвимыми перед торговлей людьми.

Несмотря на то, что африканские страны предпринимают меры для борьбы с этим преступлением, принимаемых шагов по-прежнему недостаточно.

- Большинство торговцев людьми действуют в составе организованных групп

Значительная часть преступников, занимающихся торговлей людьми, действует в составе организованных групп.

В рамках доклада были изучены материалы 942 судебных дел. Было установлено, что 74 процента из 3 тысяч 121 обвиняемого действовали в составе группы или преступной сети.

На долю преступников, не входивших в организованные структуры, пришлось 26 %.

Среди лиц, занимавшихся торговлей людьми, 70 % составляли мужчины и 28 % - женщины.