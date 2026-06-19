Женщины из Алеппо осваивают столярное дело, создавая уникальные изделия из дерева Группа сирийских женщин осваивает мастерство в столярном деле, вопреки трудностям

Группа женщин из провинции Алеппо на севере Сирии осваивает столярное ремесло в местной мастерской, превращая дерево в настоящее искусство.

Это специальная мастерская расположена прямо в жилом квартале, где женщины шаг за шагом постигают основы столярного дела. Процесс начинается с измерения и распиловки древесины, затем следует шлифовка, сборка деталей и, наконец, покраска готовых изделий.

Район Шейх-Максуд в Алеппо, который долгие годы после гражданской войны находился под контролем террористической группировки YPG, постепенно возвращается к нормальной жизни после освобождения от боевиков.

Группа из 14 женщин, участвующих в проекте профессионального обучения в этом районе, изначально развивали ручные навыки в области вязания крючком, модного дизайна, вышивки крестом и различных других видов декоративно-прикладного искусства. Со временем они начали включать в свои творческие работы деревянные материалы, создавая оригинальные изделия.

Сирийские женщины применяют полученные знания в повседневной производственной практике, изготавливая небольшие столики, полки и различные предметы домашнего обихода. Возможность продавать собственные изделия дает им шанс на то, чтобы снизить экономическую зависимость.

Мастер-столяр Муне Кехья рассказала «Анадолу», что изначальной целью участия в проекте было «освоение ремесла от А до Я», однако со временем эта деятельность переросла и в профессию, и в настоящее увлечение.

Используя дерево, женщины вносят в свои изделия свой личный творческий почерк, создавая уникальные и эстетичные работы, пояснила сирийка.

«Это занятие доставляет удовольствие и открывает безграничные возможности для творчества. Чем больше мы производим, тем сильнее становится желание продолжать», — сказала она.

По словам Кехьи, внутри группы распределены обязанности в таких областях, как дизайн, финансы и маркетинг. Участницы организовали регулярный рабочий процесс по сменному графику, и каждый член группы выполняет определенные функции.

Трудности рабочего процесса

Однако, как призналась Кехья, на пути производства возникают и различные препятствия. Особенно на начальном этапе серьезными проблемами были выбор помещения для мастерской, приобретение оборудования и технические вопросы.

Кехья отметила, что перебои с подачей электроэнергии время от времени нарушают производственный процесс. Поскольку проект все еще формируется, им приходится работать в условиях существующей инфраструктуры.

Участницы группы также указали на сложности в сфере маркетинга, отметив, что достичь желаемого уровня продвижения и узнаваемости продукции на рынке пока не удалось, что затрудняет процесс получения заказов.

Одна из участниц группы, Нахед Осман, рассказала, что давно интересовалась этой профессией, но раньше не было возможности работать в этой сфере. Сирийка отметила, что рассматривает программу обучения как реальный шанс для себя.

Осман сообщила, группа женщин в составе 14 человек уже готовится открыть собственную мастерскую.

Она подчеркнула, что долгое время столярное ремесло считалось исключительно мужской профессией, но им удалось преодолеть этот стереотип. «Мы оставили это предубеждение позади и начали производить», — заявила Осман.

Она также отметила, что женщины уже выпускают продукцию и продвигают ее на рынке, несмотря на все имеющиеся трудности.

По ее словам, мастерская, где сейчас работают женщины-столяры, функционирует уже 5–6 месяцев.

Цель — достичь экономической независимости и укрепить присутствие женщин в производственной сфере, добавила Осман.