Президент Кыргызстана принял министра иностранных дел КНР Ван И

Жапаров призвал иностранные компании соблюдать законы Кыргызстана Президент Кыргызстана принял министра иностранных дел КНР Ван И

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в пятницу, 24 июля, принял министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в городе Чолпон-Ата.

Как сообщает пресс-служба кыргызского лидера, стороны обсудили «вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, реализации инфраструктурных проектов, транспортно-логистической взаимосвязанности, сотрудничества в сельском хозяйстве, культурно-гуманитарной сфере, а также взаимодействия в рамках международных организаций.

Жапаров поздравил китайский народ с 105-й годовщиной основания Коммунистической партии Китая, отметив значительные достижения Китайской Народной Республики под ее руководством.

Президент подчеркнул, что Кыргызстан рассматривает КНР как одного из важных партнеров и последовательно выступает за развитие взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего интересам двух стран и народов.

Жапаров отметил, что реализация совместных проектов в сфере транспорта, инфраструктуры, торговли и инвестиций имеет важное значение для устойчивого экономического развития Кыргызстана, создания новых рабочих мест и повышения благосостояния граждан.

Кроме того, глава государства обозначил, что Кыргызстан последовательно создает благоприятные условия для инвесторов, обеспечивая необходимый инвестиционный климат.

При этом Жапаров подчеркнул, что все иностранные компании, включая предприятия с китайским участием, должны неукоснительно соблюдать законодательство Кыргызской Республики, уважать традиции и культуру кыргызского народа, а также осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами законности и прозрачности.

В свою очередь министр иностранных дел Китая Ван И выразил признательность президенту Садыру Жапарову за теплый прием и передал главе государства слова приветствия и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина.

Ван И подчеркнул готовность к реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне для достижения практических результатов, а также поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН, выразив уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия двух стран на международной арене.

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении кыргызско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства, расширении политического диалога и реализации совместных проектов, отвечающих интересам двух государств и народов.