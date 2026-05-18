Жапаров призвал избрать Кыргызстан непостоянным членом Совбеза ООН Президент КР заявил, что в мире растет напряженность, продолжаются войны, а международная система нуждается в более справедливом представительстве разных стран

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров обратился к главам государств в преддверии выборов непостоянных членов Совета Безопасности ООН, которые пройдут 3 июня 2026 года в Нью-Йорке. Он попросил поддержать кандидатуру Кыргызстана.



В своем обращении Жапаров заявил, что в мире растет напряженность, продолжаются войны, а международная система нуждается в более справедливом представительстве разных стран.



"В этих условиях на первый план выходят вопросы инклюзивной и справедливой представленности государств — членов ООН в составе Совета Безопасности, его способность сохранять легитимность как органа, принимающего решения от имени всего международного сообщества", — сказал Жапаров.



Он отметил, что Кыргызстан никогда не был членом Совбеза ООН, как и еще 60 государств. При этом конкурент Кыргызстана — Филиппины — уже четырежды входил в его состав.



По словам президента, избрание Кыргызстана стало бы восстановлением исторической справедливости и дало бы малым, развивающимся и не имеющим выхода к морю странам больше голоса в вопросах глобальной безопасности.

Кыргызский лидер отметил, что в случае избрания "Кыргызская Республика будет действовать в совете как сторонник прагматичных, деполитизированных и устойчивых решений".