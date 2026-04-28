Жапаров: Кыргызстан как председатель ШОС придает особое значение оборонному взаимодействию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял руководителей оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прибывших для участия в Совещании министров обороны.

Об этом во вторник, 28 апреля сообщила пресс-служба главы кыргызского государства.

Жапаров отметил, что Кыргызстан как действующий председатель в ШОС придает особое значение развитию практического взаимодействия в оборонной сфере, включая проведение совместных учений, обмен опытом и укрепление координации между оборонными ведомствами.



Президент выразил уверенность, что договоренности, достигнутые в рамках Совещания министров обороны, будут способствовать дальнейшему укреплению оборонного сотрудничества и общей безопасности на пространстве ШОС.