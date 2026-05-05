Жапаров: Конституция Кыргызстана служит идейным стержнем, укрепляющим единство и стабильность

Конституция Кыргызстана служит идейным стержнем, укрепляющим единство и стабильность.

Об этом говорится в тексте поздравления президента Кыргызстана Садыра Жапарова по случаю Дня Конституции страны. Текст опубликовала пресс-служба президента во вторник, 5 мая.



«33 года назад, приняв нашу Конституцию, мы определили свою судьбу, вместе с тем заложили фундамент независимой государственности и провозгласили права и свободы человека высшими ценностями»,- отметил глава государства.

Конституция Кыргызстана – это правовой акт, обладающий высшей юридической силой, она является источником национальной идеологии и документом, определяющим основные особенности национальной идентичности, привлек внимание Жапаров.

В многоэтническом Кыргызстане Конституция служит идейным стержнем, укрепляющим единство и стабильность, благодаря которому каждый гражданин уверен в своей защищенности, подчеркнул президент.

Поэтому уважение к каждой ее статье должно быть для всех важнейшим принципом, добавил глава государства. «Сегодня, в эпоху стремительных мировых перемен, наша Конституция стала вершиной правовой системы страны и фундаментом развития, поскольку в ней воплощены ценности, определяющие настоящее и будущее нации», - заявил президент.

На пути построения нового Кыргызстана Конституция обуславливает движение в ногу со временем и одновременно следование национальным интересам, подчеркнул глава государства. «В настоящее время, создавая демократическое и правовое государство, где верховенство закона поставлено во главу угла, мы претворяем в жизнь поставленные цели через уважение к Конституции, принятой по воле нашего суверенного народа», - следует из текста.

Главнейшая задача – точно воспринимая и неукоснительно соблюдая каждую букву и высокий дух Конституции, воспитывать грядущие поколения в духе уважения к Основному закону, к богатейшей многовековой истории нашего народа, его традициям, наследию и честному труду, заявил президент.



«Твердо уверен, что, опираясь на положения Конституции и мудрость нашего народа, мы сможем построить независимый, безопасный и развитый новый Кыргызстан»,- добавил кыргызский лидер.

