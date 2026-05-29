Жапаров: ЕАЭС обладает потенциалом стать платформой технологического партнерства и совместных инноваций

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что ЕАЭС обладает потенциалом стать не только пространством общего рынка, но и платформой технологического партнерства и совместных инноваций. Об этом он сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Астане., передает пресс-служба президента.

В начале выступления Жапаров поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и народ страны с успешным проведением конституционной реформы.

Глава государства отметил, что мировая экономика вступает в период глубокой трансформации, характеризующийся усилением геоэкономической конкуренции, ускорением технологических изменений и пересмотром моделей международного сотрудничества.

Как подчеркнул президент, сегодня на первый план выходят вопросы национальной экономической устойчивости, технологического суверенитета, защищенности цепочек поставок, продовольственной и энергетической безопасности.

Глава государства подчеркнул, что конкуренция сегодня идет не только за доступ к технологиям, но и за скорость их внедрения, способность масштабировать инновации и эффективно применять их в реальном секторе экономики.

Президент выразил уверенность, что ЕАЭС обладает необходимым потенциалом для того, чтобы стать не только пространством общего рынка, но и платформой технологического партнерства, совместных инноваций и формирования новых точек роста.

«Мы выражаем уверенность, что совместное развитие искусственного интеллекта станет мощным импульсом для технологического прогресса Союза», - заявил Жапаров.

Президент также подчеркнул, что активное заключение новых торговых соглашений в рамках ЕАЭС открывает масштабные перспективы для производителей и экспортеров.

«Крайне важно, чтобы договоренности в рамках соглашений не оставались на бумаге, а реально работали - упрощали процедуры, ускоряли движение товаров и делали рынки более доступными друг для друга», - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что либерализация рынков не должна оборачиваться уязвимостью для внутренних производителей.

«Каждый промышленный проект - это новые рабочие места, технологии и реальное укрепление связей между экономиками наших стран. Это движение от разрозненности к единому промышленному пространству», - подчеркнул президент.

Жапаров также отметил важность научно-технологического развития и расширения научного сотрудничества между государствами ЕАЭС.

«Кыргызская Республика придает важное значение научно-техническому сотрудничеству и выстраиванию эффективных механизмов взаимодействия между нашими странами», - заявил глава государства.

Завершая выступление, президент Кыргызстана подчеркнул, что новая волна глобальных конкурентных преимуществ будет формироваться вокруг комплексного применения технологий.