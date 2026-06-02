Если контрольные меры будут вновь введены, они должны носить временный и исключительный характер - заявила заместитель председателя Еврокомиссии Хенна Вирккунен

ЕС: Страны Шенгенской зоны должны рассмотреть более эффективные альтернативы внутреннему пограничному контролю Если контрольные меры будут вновь введены, они должны носить временный и исключительный характер - заявила заместитель председателя Еврокомиссии Хенна Вирккунен

Комиссия Европейского союза (ЕС) в своем заявлении по поводу внутренних пограничных контролей, действующих в 9 странах Шенгенской зоны уже более 12 месяцев, призвала к постепенной отмене этих контролей и внедрению более эффективных альтернатив.

Европейская комиссия изложила свое мнение по поводу временного возобновления внутренних пограничных контролей Австрией, Данией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Словенией и Швецией.

В заявлении содержится призыв к постепенной отмене внутренних пограничных контролей, которые уже давно применяются в Шенгенской зоне, и внедрению вместо них более эффективных альтернативных мер безопасности.

В документе признается, что некоторые страны-члены сталкиваются с такими законными трудностями, как безопасность и нелегальная миграция и подчеркивается, что контроль на внутренних границах должен быть исключительной и временной мерой.

«Существуют более эффективные и действенные альтернативы по сравнению с контролем на внутренних границах», - говорится в сообщении.

В данном контексте упоминаются полицейские проверки на основе оценки рисков, мобильная биометрическая идентификация и технологии слежения за транспортными средствами, отмечается, что существуют инструменты, позволяющие управлять рисками безопасности без ущерба для свободного передвижения в пределах Шенгенской зоны.

Отмечается, что многие страны-члены уже применяют несистематические проверки на основе оперативной информации, которые функционируют аналогично пограничным проверкам и со временем могут быть расширены, заменив внутренние пограничные проверки.

Внутренние пограничные проверки напрямую затрагивают соседние страны и граждан, проживающих в приграничных регионах, и поэтому необходимо свести к минимуму их последствия, чтобы не нанести ущерб работникам, предприятиям и региональному сотрудничеству.

Заместитель председателя Еврокомиссии Хенна Вирккунен в связи с этим отметила, что Шенгенская система является одним из важнейших достижений Европы: «Шенген означает свободное передвижение для более чем 450 миллионов человек. Наша позиция ясна: если контрольные меры будут вновь введены, они должны носить временный и исключительный характер».