Россия пытается использовать продовольствие в качестве оружия и подорвать глобальную продовольственную безопасность - заявил пресс-секретарь ЕС

ЕС: Россия пытается вновь превратить Черное море в зону страха и нестабильности Россия пытается использовать продовольствие в качестве оружия и подорвать глобальную продовольственную безопасность - заявил пресс-секретарь ЕС

Пресс-секретарь Комиссии Европейского союза (ЕС) по внешним связям Анвар аль-Ануни заявил, что Россия пытается вновь превратить Черное море в «зону страха и нестабильности».

Аль-Ануни ответил на вопросы журналистов в ходе ежедневного брифинга.

Особо отметив шаги, предпринятые Россией в последние дни, он заявил: «Россия пытается вновь превратить Черное море в зону страха и нестабильности».

По словам аль-Ануни, Россия целенаправленно наносит удар по гражданскому морскому судоходству, свободе судоходства и продовольственной безопасности миллионов людей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

«С самого первого дня начала агрессивной войны против Украины Россия, угрожая важнейшему экспортному маршруту через Чёрное море, пытается использовать продовольствие в качестве оружия и подорвать глобальную продовольственную безопасность», - заявил пресс-секретарь ЕС.