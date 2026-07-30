ЕС: Россия пытается вновь превратить Черное море в зону страха и нестабильности

Şerife Çetin, Nariman Mehdiyev, Ekip
30 Июля 2026•Обновить: 30 Июля 2026
Пресс-секретарь Комиссии Европейского союза (ЕС) по внешним связям Анвар аль-Ануни заявил, что Россия пытается вновь превратить Черное море в «зону страха и нестабильности».
Аль-Ануни ответил на вопросы журналистов в ходе ежедневного брифинга.
Особо отметив шаги, предпринятые Россией в последние дни, он заявил: «Россия пытается вновь превратить Черное море в зону страха и нестабильности».
По словам аль-Ануни, Россия целенаправленно наносит удар по гражданскому морскому судоходству, свободе судоходства и продовольственной безопасности миллионов людей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
«С самого первого дня начала агрессивной войны против Украины Россия, угрожая важнейшему экспортному маршруту через Чёрное море, пытается использовать продовольствие в качестве оружия и подорвать глобальную продовольственную безопасность», - заявил пресс-секретарь ЕС.