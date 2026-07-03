ЕС резко осудил теракт в Дамаске

Selen Valente Rasquinho, Abdulrahman Yusupov, Ekip
03 Июля 2026•Обновить: 03 Июля 2026
Европейский союз решительно осуждает террористическую атаку, совершенную накануне в столице Сирии Дамаске. Соответствующее заявление распространил официальный представитель службы иностранных дел ЕС Анвар аль-Ануни.
В заявлении подтверждена приверженность Брюсселя поддержке мирного и инклюзивного переходного процесса в Сирии, а также неприятие ЕС любых форм насилия.
В заявлении также подчеркивается, что Евросоюз продолжит взаимодействие с правительством Сирии в борьбе с терроризмом.
Накануне в результате взрыва в Дамаске погибли 9 человек, еще 20 получили ранения. Взрывное устройство сработало в коммерческом объекте рядом с Дворцом правосудия, расположенном на дороге к историческому рынку Хамидия — одному из самых оживленных районов сирийской столицы.