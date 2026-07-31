ЕС с удовлетворением воспринял соглашение, достигнутое при посредничестве США, Египта, Катара и Турции

ЕС: Реализация плана по разоружению ХАМАС станет конструктивным шагом на пути к миру ЕС с удовлетворением воспринял соглашение, достигнутое при посредничестве США, Египта, Катара и Турции

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила: «Полная реализация плана по разоружению ХАМАС в секторе Газа станет конструктивным шагом на пути к миру».



В своей публикации в социальной сети, размещенной в социальной сети американской компании X, Каллас сообщила, что с удовлетворением восприняла соглашение, достигнутое при посредничестве США, Египта, Катара и Турции.



Обратив внимание на то, что для реализации этого плана необходимо выполнить множество условий, она отметила: «Полное выполнение плана по разоружению ХАМАС в секторе Газа станет конструктивным шагом на пути к миру».



Каллас подчеркнула, что успех будет зависеть от полной приверженности всех сторон: «Проверка соблюдения ХАМАСом условий соглашения станет серьезной проблемой. В конечном итоге Израилю также придется вывести свои войска из Газы».



Отметив, что ЕС готов поддержать дальнейшие шаги, политик отметила, что миссии ЕС на местах играют важную роль в оказании поддержки усилиям по построению палестинского государства.

