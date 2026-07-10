ЕС рассматривает вопрос о введении запрета на торговлю с израильскими поселениями Еврокомиссия направила странам-членам документ с вариантами ограничительных мер в отношении израильских поселений

Комиссия Европейского союза (ЕС) предложила странам-членам варианты ограничения или полного запрета торговли товарами из поселений, созданных Израилем на оккупированных палестинских территориях и признанных незаконными в соответствии с международным правом.

Один из представителей Еврокомиссии Олоф Гилл выступил с заявлением по поводу торговли товарами, произведенными в незаконных израильских поселениях, на ежедневной пресс-конференции в Брюсселе.

Отметив, что Еврокомиссия направила странам-членам документ с вариантами ограничительных мер в отношении израильских поселений, Гилл заявил: «Этот документ с вариантами будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС на следующей неделе».

По его словам, этот неофициальный документ, с одной стороны, излагает варианты того, как можно улучшить существующую систему дифференцированного подхода к торговле с израильскими поселениями. С другой стороны, в рамках возможного реагирования на дальнейшее ухудшение ситуации он предлагает варианты ограничения или запрета импорта товаров из этих незаконных поселений.

Согласно документу с вариантами решений, который попал в распоряжение Euronews, Еврокомиссия рассматривает три различных меры с целью ужесточения действующих ограничений на импорт в ЕС продукции, произведенной в израильских поселениях.

Документ был подготовлен после того, как в июне на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге по меньшей мере 20 стран-членов обратились к Еврокомиссии с просьбой разработать более жесткие торговые меры в связи с продолжающимся расширением израильских поселений на оккупированной территории Западного берега.

Среди вариантов, рассматриваемых Еврокомиссией, – полный или частичный запрет на импорт продукции, произведенной в поселениях, введение обязательного требования на получение экспортных лицензий на эту продукцию, а также введение высоких таможенных пошлин, имеющих сдерживающий эффект.

Планируется, что послы стран ЕС впервые рассмотрят этот документ на закрытом заседании, которое состоится в пятницу в Брюсселе, а министры иностранных дел ЕС обсудят этот вопрос на политическом уровне 13 июля.

В рамках действующего Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем израильские товары могут пользоваться льготными таможенными тарифами при определенных условиях.

Однако товары, произведенные в израильских поселениях на оккупированных территориях Западного берега, Восточного Иерусалима и Голанских высот, исключены из этого льготного режима. Тем не менее, ввоз указанных товаров в ЕС не запрещен полностью.

Экспортеры из этого региона могут обойти действующие правила, указав ложное происхождение товаров или смешав товары, произведенные в поселениях, с товарами, произведенными на территории Израиля.

Варианты в отношении Израиля

В документе, подготовленном ЕС, в рамках первого варианта предлагается ввести систему специальных импортных или экспортных лицензий для компаний, импортирующих продукцию из израильских поселений. Однако Еврокомиссия предупреждает, что этот метод также можно обойти различными способами.

Второй вариант предусматривает введение высоких таможенных пошлин, которые будут применяться исключительно к товарам из поселений, с тем чтобы сделать эти товары экономически неконкурентоспособными на рынке ЕС.

Третий и наиболее всеобъемлющий план предусматривает полный или частичный запрет на ввоз в ЕС товаров, поступающих из незаконных поселений. В этом случае национальные таможенные органы должны будут выявлять товары из поселений на границах ЕС и пресекать их ввоз.

Если эти меры будут рассматриваться в рамках Общей торговой политики ЕС, решение может быть принято квалифицированным большинством голосов. Если же они будут рассматриваться в рамках Общей внешней политики и политики безопасности, для вступления решения в силу потребуется единодушие всех 27 стран-членов.

С другой стороны, Еврокомиссия предлагала приостановить действие торговых льгот в рамках Соглашения о партнерстве между ЕС и Израилем уже в 2025 году, однако эта инициатива не получила необходимой поддержки со стороны стран-членов.

В последнее время в ЕС также активизировались дискуссии о санкциях в отношении лиц и организаций, связанных с незаконными поселениями на оккупированных палестинских территориях, а также о статусе продукции, произведенной в этих поселениях, на европейском рынке.