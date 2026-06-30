Рамочное соглашение и контракт на сумму свыше 50 млн евро подписаны в рамках Европейского фонда мира

ЕС профинансирует закупку более 100 единиц военной техники для Молдовы у канадской компании Roshel Рамочное соглашение и контракт на сумму свыше 50 млн евро подписаны в рамках Европейского фонда мира

Министерство обороны Молдовы и Эстонский центр оборонных инвестиций подписали рамочное соглашение и контракт на закупку более ста единиц современной военной техники для Национальной армии у канадской компании Roshel.

Как сообщило Минобороны Молдовы во вторник, 30 июня, инициатива реализуется в рамках пакета помощи на 2022–2025 годы, направленного на повышение мобильности и транспортного потенциала молдавских вооруженных сил.

Проект осуществляется при поддержке Европейского союза в рамках программы Европейского фонда мира (EPF). Общая стоимость проекта превышает 50 млн евро и представляет собой безвозвратный грант со стороны ЕС. Поставка приобретенных машин запланирована до мая 2027 года.

В ходе встречи с представителями компании-исполнителя министр обороны Анатолий Носаты поблагодарил их за открытость и готовность к сотрудничеству, особо отметив значение последовательной поддержки со стороны Европейского союза в укреплении обороноспособности республики.

«Современная и боеспособная Национальная армия — это залог мира и безопасности страны. Европейский союз продолжает оказывать нам поддержку на этом пути, в том числе через Европейский фонд мира», — сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что данное приобретение позволит модернизировать процесс подготовки личного состава, повысить оперативную совместимость подразделений, укрепить институциональную устойчивость и постепенно привести вооруженные силы в соответствие с европейскими стандартами.

«Это еще один важный шаг в модернизации оборонного сектора и ясный сигнал о приверженности Евросоюза безопасности и стабильности нашей страны»,- заключил Носаты.