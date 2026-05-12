ЕС проведет техническую встречу с афганскими властями по вопросам депортации Речь идет исключительно о возвращении лиц, представляющих угрозу безопасности, - Еврокомиссия

Европейская комиссия сообщила о проведении технической встречи с афганскими властями по вопросу возвращения лиц, представляющих угрозу безопасности. Об этом заявил журналистам официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Ламмерт отметил, что Еврокомиссия действует на основании мандата, предоставленного Советом ЕС, и в координации с Министерством юстиции Швеции пригласила представителей афганской администрации в Брюссель для проведения технической встречи.

По его словам, аналогичная встреча уже проходила в январе в Афганистане. Речь идет исключительно о возвращении лиц, представляющих угрозу безопасности, подчеркнул Ламмерт.

«Речь не идет о новой ситуации»

Ламмерт указал, что данная инициатива была запущена государствами-членами ЕС, а Еврокомиссия лишь координирует процесс.

«Если подытожить, здесь нет ничего нового. Государства- члены обратились к нам с просьбой координировать контакты на техническом уровне по вопросам возвращения. Мы занимаемся этим с января текущего года. После технической встречи, проведенной в Афганистане, сейчас мы рассматриваем возможность организации продолжения этих контактов в Брюсселе», — сказал он.

При этом представитель Еврокомиссии подчеркнул, что подобные контакты никоим образом не означают признания афганской администрации, а решения о депортации принимаются властями государств-членов ЕС.