По словам главы евродипломатии Каи Каллас, недавние угрозы хуситов ввести «морскую блокаду» Саудовской Аравии представляют прямую угрозу региональной стабильности и ведут к опасной эскалации в регионе

ЕС призвал хуситов прекратить создавать угрозы международному судоходству По словам главы евродипломатии Каи Каллас, недавние угрозы хуситов ввести «морскую блокаду» Саудовской Аравии представляют прямую угрозу региональной стабильности и ведут к опасной эскалации в регионе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала йеменское движение «Ансаруллах» (хуситы) прекратить все действия, ставящие под угрозу международное судоходство и жизни моряков.

По словам главы евродипломатии, недавние угрозы хуситов ввести «морскую блокаду» Саудовской Аравии представляют прямую угрозу региональной стабильности и ведут к опасной эскалации в регионе.

Политик также осудила атаку на нефтяной танкер в Красном море, назвав ее неприемлемой и нарушающей международное право.

Каллас подчеркнула, что свобода судоходства должна быть обеспечена как в Красном море, так и в Ормузском проливе, а хуситы обязаны соблюдать нормы международного права и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

Она отметила, что военно-морская миссия ЕС ASPIDES продолжит выполнять свои оборонительные задачи по обеспечению свободы судоходства в Красном море и прилегающих международных водах.

20 июля представитель хуситов Яхья Сари обвинил Саудовскую Аравию в блокаде Йемена и пригрозил в ответ установить «контрблокаду».