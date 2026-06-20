В результате продолжающихся с апреля 2023 года в Судане столкновений между армией и СБР погибли десятки тысяч человек

ЕС призвал СБР прекратить наступление на Эль-Убейд в Судане В результате продолжающихся с апреля 2023 года в Судане столкновений между армией и СБР погибли десятки тысяч человек

Европейский союз (ЕС) призвал Силы быстрого реагирования (СБР) Судана немедленно прекратить наступление на город Эль-Убейд в штате Северный Кордофан.

Служба внешних связей ЕС (EEAS) опубликовала письменное заявление в связи с событиями в Судане.

В заявлении подчеркивается, что необходимо положить конец убийствам мирных жителей, актам насилия в отношении этнических групп и нанесению ударов по гражданской инфраструктуре.

СБР призывают немедленно прекратить нападения на город Эль-Убейд в штате Северный Кордофан: «Необходимо обеспечить возможность свободного и безопасного выезда гражданских лиц из этого района, а также быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ организаций, оказывающих гуманитарную помощь».

В результате продолжающихся с апреля 2023 года в Судане столкновений между армией и СБР погибли десятки тысяч человек, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома.