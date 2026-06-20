ЕС призвал СБР прекратить наступление на Эль-Убейд в Судане

Şerife Çetin, Nariman Mehdiyev
20 Июня 2026•Обновить: 20 Июня 2026
Европейский союз (ЕС) призвал Силы быстрого реагирования (СБР) Судана немедленно прекратить наступление на город Эль-Убейд в штате Северный Кордофан.
Служба внешних связей ЕС (EEAS) опубликовала письменное заявление в связи с событиями в Судане.
В заявлении подчеркивается, что необходимо положить конец убийствам мирных жителей, актам насилия в отношении этнических групп и нанесению ударов по гражданской инфраструктуре.
СБР призывают немедленно прекратить нападения на город Эль-Убейд в штате Северный Кордофан: «Необходимо обеспечить возможность свободного и безопасного выезда гражданских лиц из этого района, а также быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ организаций, оказывающих гуманитарную помощь».
В результате продолжающихся с апреля 2023 года в Судане столкновений между армией и СБР погибли десятки тысяч человек, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома.