ЕС призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве сотрудников СМИ Верховный представитель ЕС Кая Каллас выступила с заявлением по случаю Всемирного дня свободы печати

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала расследовать убийства сотрудников СМИ и привлечь виновных к ответственности.

В заявлении по случаю Всемирного дня свободы печати Каллас обратила внимание на то, что 2025 год стал самым смертоносным годом для журналистов во всем мире.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что демократия не может существовать без свободной прессы. «Независимые СМИ — один из краеугольных камней любого демократического общества. Доступ к информации и свобода слова — это не «хорошо бы иметь», это основные права человека»,- следует из текста заявления.

Каллас отметила, что международное право совершенно недвусмысленно и требует защиты журналистов при любых обстоятельствах.

«Они должны иметь возможность работать свободно, без какого-либо вмешательства, страха перед насилием, преследований, запугивания, репрессий или угрозы высылки»,- заявила Верховный представитель ЕС, подчеркнув, что это особенно важно в зонах конфликтов, поскольку журналисты раскрывают реалии войны, зверства и возможные военные преступления.

Каллас констатировала, что убийства, ранения и угрозы в адрес журналистов, их произвольные задержания, принуждение к изгнанию и замалчивание стали шокирующей реальностью во всем мире. При этом, отметила она, женщины-журналисты непропорционально сильно страдают от гендерного насилия, включая онлайн-травлю и домогательства.

Дипломат обратила внимание на то, что 2025 год стал самым смертоносным годом для журналистов в мире за всю историю наблюдений. «Убийства журналистов и работников СМИ должны быть тщательно расследованы, а виновные — привлечены к ответственности, как это имело место в случае агрессивной войны России против Украины, а также в текущих конфликтах на Ближнем Востоке — в последнее время в Газе и Ливане — и в Африке»,- добавила Кая Каллас.

