Глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала обмен ударами между Ираном и Израилем

ЕС призвал к деэскалации на Ближнем Востоке Глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала обмен ударами между Ираном и Израилем

Ближнему Востоку необходимы дипломатические переговоры и деэскалация напряженности. Об этом заявила Верховный представитель Европейского союза (Епо иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на фоне недавнего обмена ударами между Ираном и Израилем

«Полагаю, что региону нужна не эскалация, а то, чтобы стороны сели за стол переговоров и договорились»,-сказала Каллас.

Глава евродипломатии подчеркнула необходимость достижения соглашения между Ираном и США в вопросе Ормузского пролива.

Политик выразила готовность ЕС внести свой вклад в сопровождение судов после установления прекращения огня.

«Мы поддерживаем контакты с обеими сторонами и пытаемся донести до них это послание о чрезвычайной важности прекращения огня»,-резюмировала она.