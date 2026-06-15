ЕС приветствовал достижение мирного соглашения между США и Ираном Ранее США и Иран заключили мирное соглашение, анонсировав открытие Ормузского пролива

Лидеры Европейского союза выступили с заявлениями, в которых приветствовали достижение мирного соглашения между США и Ираном.

По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, договоренность между Вашингтоном и Тегераном создает предпосылки для «серьезного прорыва».

«Соглашение может предоставить столь необходимое пространство для более глубоких переговоров по ядерной программе Ирана и другим критически важным вопросам», – написала глава евродипломатии в соцсети американской компании Х.

Политик добавила, что соглашение также должно способствовать смягчению глобального энергетического кризиса.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что соглашение между США и Ираном должно обеспечить незамедлительное открытие Ормузского пролива. «На данный момент приоритетом является его быстрая и полная реализация всеми сторонами», - сказала она.

Европейский союз готов содействовать продвижению мер по установлению прочного мира на всем Ближнем Востоке после достижения договоренностей между США и Ираном об урегулировании конфликта. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

«Европейский союз готов содействовать продвижению всеобъемлющей стратегии для [достижения] прочного мира на всем Ближнем Востоке», - написал он в X.

Ранее США и Иран заключили мирное соглашение, анонсировав открытие Ормузского пролива, снятие блокады и прекращение огня.

Подписание соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии (Женева).

Президент США Дональд Трамп подтвердил снятие военно-морской блокады Ирана и разблокировку судоходства.

В течение 60 дней после 15 июня стороны планируют детально обсуждать ядерную программу и другие аспекты.