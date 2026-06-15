ЕС приветствовал достижение мирного соглашения между США и Ираном

Şerife Çetin, Abdulrahman Yusupov
15 Июня 2026•Обновить: 15 Июня 2026
Лидеры Европейского союза выступили с заявлениями, в которых приветствовали достижение мирного соглашения между США и Ираном.
По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, договоренность между Вашингтоном и Тегераном создает предпосылки для «серьезного прорыва».
«Соглашение может предоставить столь необходимое пространство для более глубоких переговоров по ядерной программе Ирана и другим критически важным вопросам», – написала глава евродипломатии в соцсети американской компании Х.
Политик добавила, что соглашение также должно способствовать смягчению глобального энергетического кризиса.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что соглашение между США и Ираном должно обеспечить незамедлительное открытие Ормузского пролива. «На данный момент приоритетом является его быстрая и полная реализация всеми сторонами», - сказала она.
Европейский союз готов содействовать продвижению мер по установлению прочного мира на всем Ближнем Востоке после достижения договоренностей между США и Ираном об урегулировании конфликта. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
«Европейский союз готов содействовать продвижению всеобъемлющей стратегии для [достижения] прочного мира на всем Ближнем Востоке», - написал он в X.
Ранее США и Иран заключили мирное соглашение, анонсировав открытие Ормузского пролива, снятие блокады и прекращение огня.
Подписание соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии (Женева).
Президент США Дональд Трамп подтвердил снятие военно-морской блокады Ирана и разблокировку судоходства.
В течение 60 дней после 15 июня стороны планируют детально обсуждать ядерную программу и другие аспекты.