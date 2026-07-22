ЕС прекратил финансирование Венецианской биеннале из-за возвращения РФ

Şerife Çetin, Abdulrahman Yusupov, Ekip
22 Июля 2026•Обновить: 22 Июля 2026
Европейское исполнительное агентство по вопросам образования и культуры (EACEA) приняло решение приостановить действующий грант в размере 2 миллионов евро для Венецианской биеннале. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.
Решение было принято по результатам юридической оценки и рекомендации ЕК, после того, как весной на Венецианской биеннале в ограниченном формате возобновил работу павильон РФ.
«Культурные мероприятия, финансируемые за счет средств европейских налогоплательщиков, должны защищать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения мнений – ценностям, которые не уважаются в современной России», – указали в Еврокомиссии.
В июле Еврокомиссия рекомендовала EACEA приостановить выделение гранта в размере 2 миллионов евро Венецианской биеннале в связи с разрешением открыть российский павильон впервые после полномасштабного конфликта РФ в Украины.