ЕС: Поток гуманитарной помощи, поступающей в Газу, крайне недостаточен и нерегулярный В некоторые недели продовольственная помощь практически не поступает - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Хрнчирова

Европейский союз (ЕС) предупредил, что поток гуманитарной помощи, поступающей в Газу, является крайне недостаточным и нерегулярным.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Хрнчирова ответила на вопросы корреспондента «Анадолу» о гуманитарной ситуации в Газе.

Подчеркнув, что Газа не должна превратиться в забытый кризис, Хрнчирова предупредила: «Ситуация по-прежнему крайне тяжелая».

Она добавила, что поток гуманитарной помощи, поступающей в Газу, крайне недостаточен и нерегулярный, обратив внимание на то, что в некоторые недели продовольственная помощь практически не поступает.

Отметив, что подавляющее большинство детей в Газе страдает от острого недоедания, пресс-секретарь предупредила: «В прошлом году нам удалось взять под контроль голод в Газе, но это не означает, что он не вернется».

По ее словам, жители Газы не имеют доступа, например, к мясу, свежим овощам и фруктам, и выразила мнение, что в условиях столь затянувшегося кризиса это будет иметь очень серьезные последствия для здоровья людей.

Отметив, что насекомые также являются частью сложившейся в Газе ситуации, она рассказала, что дети играют буквально на горах мусора, а эти кучи мусора кишат переносчиками болезней — крысами и другими грызунами.

Хрнчирова отметила, что насекомые также способствуют распространению болезней: «Лечить эти болезни довольно сложно, поскольку система здравоохранения серьезно пострадала. Медицинские работники и врачи в Газе не имеют даже самого необходимого оборудования для лечения людей».

Система гуманитарной помощи ЕС будет реформирована

Пресс-секретарь указала, что ЕС полон решимости продолжать оказывать гуманитарную помощь палестинскому народу. ЕС представит коммуникационный документ о реформе системы гуманитарной помощи.

«Однако пример Газы очень хорошо показывает, почему нам нужна реорганизация и реформа системы гуманитарной помощи. Поскольку существующая система, разработанная после Второй мировой войны, не учитывала в достаточной мере длительные конфликты, такие как кризис в Газе, война в Украине или кризис в Судане. Поэтому нам необходимо добавить новые элементы в систему оказания гуманитарной помощи во всем мире и провести ее реформу», — резюмировала Ева Хрнчирова.