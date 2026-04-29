ЕС поддержал контакты Турции и Армении по восстановлению железнодорожного сообщения Железнодорожная линия Карс - Гюмри принесет ощутимую пользу всем жителям Южного Кавказа - Европейская служба внешних связей

Европейский союз приветствовал контакты между Турцией и Арменией, направленные на восстановление железнодорожного сообщения между двумя странами.

В заявлении Европейская служба внешних связей говорится, что в ЕС положительно оценили заседание рабочей группы, прошедшее в Карсе с целью продвижения процесса восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Турцией.

«Устойчивая динамика процесса нормализации армяно-турецких отношений отражает более широкий позитивный процесс, необходимый для достижения прочного мира и стабильности в регионе», - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что после ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Карс - Гюмри усилит региональную взаимосвязанность и принесет ощутимую пользу всем жителям Южного Кавказа.

«ЕС привержен развитию транспортной взаимосвязанности на Южном Кавказе в рамках Повестки региональной взаимосвязанности, стратегии Global Gateway и Транскаспийского транспортного коридора. В этом процессе как Армения, так и Турция играют важную роль», - говорится в заявлении.

Накануне в турецком Карсе состоялось заседание совместной турецко-армянской рабочей группы, созданной для восстановления и ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Карс - Гюмри между Турцией и Арменией.

Стороны подчеркнули важность скорейшего запуска железной дороги Карс - Гюмри в рамках развития региональных транспортных связей.