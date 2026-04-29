Украина получит от Евросоюза первый оборонный пакет в размере 6 млрд евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

ЕС: первый транш из €90 млрд для Украины пойдет на дроны Украина получит от Евросоюза первый оборонный пакет в размере 6 млрд евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

Украина получит от Евросоюза первый оборонный пакет в размере 6 млрд евро уже в текущем квартале.

Как сообщают украинские СМИ, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента.

По ее словам, эти средства будут направлены на финансирование дронов.

Транш является частью масштабного европейского кредита на общую сумму 90 млрд евро. По словам главы ЕК, треть этих средств пойдет на покрытие бюджетных потребностей Украины, тогда как остальные будут направлены на оборону.