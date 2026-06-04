ЕС ожидает начала первого этапа переговоров с Украиной

Пресс-секретарь Европейской комиссии Гийом Мерсье, комментируя заявление Венгрии о том, что она поддержит открытие первой группы глав в рамках переговоров об вступлении Украины в ЕС, сообщил, что они ожидают, что это произойдет в ближайшее время, и с удовлетворением отмечают переговоры между сторонами.

Мерсье, отвечая на вопрос о заявлении премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что Венгрия поддержит открытие первой группы глав в переговорах об вступлении Украины в ЕС, заявил, что Комиссия с удовлетворением отмечает конструктивные переговоры, ведущиеся между Венгрией и Украиной с целью решения оставшихся вопросов, касающихся прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам в Украине.



«Это свидетельствует о том, что благодаря динамике процесса вступления в ЕС и соответствующим реформам Венгрия и Украина прилагают усилия для преодоления проблем, которые долгое время не удавалось решить», - отметил он.



По его словам, стороны находятся в тесном контакте при обсуждении различных вопросов, они уверены в том, что в ближайшее время может быть открыт первый блок.



- Процесс вступления Украины в ЕС

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года после начала войны, развязанной Россией 24 февраля 2022 года.



23 июня 2022 года Совет ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата.



Несмотря на то, что на саммите ЕС, состоявшемся 14-15 декабря 2023 года, было принято решение о начале переговоров о вступлении, это пока не стало возможным из-за вето Венгрии.



Премьер-министр Венгрии Мадьяр 3 июня сообщил, что они достигли соглашения с Киевом о расширении прав венгерского меньшинства в Украине и что в случае выполнения этих обязательств они поддержат открытие первой группы глав в переговорах об вступлении Украины в ЕС.



В период правления Виктора Орбана правительство Будапешта выступало против членства Украины в ЕС и налагало вето на соответствующие инициативы.