ЕС одобрил участие Великобритании в кредитной программе на 90 млрд евро для помощи Украине Страны-члены ЕС дали «зеленый свет» присоединению Великобритании к механизму кредитной поддержки Украины

Государства — члены Европейского союза (ЕС) одобрили участие Великобритании в кредитной программе объемом 90 млрд евро, предназначенной для покрытия неотложных оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах.Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Согласно сообщению, страны-члены ЕС дали «зеленый свет» присоединению Великобритании к механизму кредитной поддержки Украины.

Отмечается, что Украина сможет закупать оборонную продукцию за счет кредитного финансирования не только у компаний из стран ЕС, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и других одобренных третьих стран, но и у британских предприятий оборонной промышленности.

«Сегодняшнее решение отражает общую приверженность ЕС и Великобритании поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы положить конец незаконной агрессивной войне России и обеспечить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир», - сказала министр иностранных дел и торговли председательствующей в Совете ЕС Ирландии Хелен Макэнти, слова которой приводятся в сообщении.

В документе отмечается, что государства — члены ЕС одобрили участие Великобритании в кредитной программе для Украины, поскольку Лондон выполнил три условия, предусмотренные для присоединения третьих стран к механизму.