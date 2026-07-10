Страны Евросоюза также одобрили предварительное завершение переговоров с Черногорией по главам 8 и 29, а с Албанией по главам 25, 26 и 30

ЕС одобрил новый этап переговоров о вступлении Украины и Молдовы Страны Евросоюза также одобрили предварительное завершение переговоров с Черногорией по главам 8 и 29, а с Албанией по главам 25, 26 и 30

Государства-члены Европейского союза одобрили открытие шестого тематического блока в рамках переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

В заявлении председательствующей в Совете ЕС Ирландии, опубликованном в соцсети американской компании X, сообщается, что страны-члены достигли согласия по вопросу открытия шестого блока «Внешние отношения» в переговорах с Украиной и Молдовой.

Кроме того, было принято решение предварительно закрыть главы 8 и 29 в переговорах о вступлении Черногории, а также главы 25, 26 и 30 в переговорах с Албанией.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта также приветствовал решение послов стран ЕС открыть шестой тематический блок в переговорах с Украиной и Молдовой.

По его словам, это решение еще на один шаг приблизило обе страны к членству в Евросоюзе. Кошта подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать Украину и Молдову на их пути к вступлению в объединение.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года после начала конфликта, Молдова 3 марта 2022 года.

В июне 2022 года лидеры Евросоюза одобрили предоставление Украине и Молдове статуса стран-кандидатов. В декабре 2023 года было принято решение начать с ними переговоры о вступлении.

Официально переговоры между ЕС, Украиной и Молдовой стартовали в июне 2024 года.

Первый тематический блок в переговорах о вступлении Украины и Молдовы был открыт в июне 2026 года после того, как Венгрия сняла продолжавшееся длительное время вето.